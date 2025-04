Este jueves, usuarios de la Línea 1 del Metro continuaron con el servicio de apoyo de unidades de RTP en la estación Balderas, ante el desconocimiento de la reapertura de las estaciones Cuauhtémoc, Sevilla, Insurgentes y Chapultepec, o al considerar que es más práctico para llegar hasta la terminal Observatorio en autobús; aunque sí se percibió una disminución en la afluencia de pasajeros.

Este viernes dejarán de operar los autobuses y los usuarios tendrán que viajar en Metro. Será en la estación Chapultepec donde las unidades llevarán a los pasajeros hacia Alameda Tacubaya o a Observatorio.

En su segundo día de operaciones, el tercer tramo que fue reabierto este miércoles operó con afluencia moderada de pasajeros, pues el trayecto es continuo de Pantitlán a Chapultepec.

En tanto, el servicio de RTP en Chapultepec sí incrementó el número de usuarios que abordan las unidades hacia Observatorio y Alameda Tacubaya, informaron a EL UNIVERSAL choferes consultados.

Durante un recorrido se observó menos pasajeros haciendo fila para abordar las unidades de RTP en Balderas. Mientras que personal de la Secretaría de Movilidad (Semovi) informó a las personas sobre la apertura del tramo Cuauhtémoc-Chapultepec. También comenzó el retiro de los lectores de tarjetas colocados en los andenes improvisados, así como los letreros con las rutas.

La Semovi confirmó que los camiones ubicados afuera de la estación Balderas y que prestan el apoyo hasta Chapultepec serán retirados hoy, a fin de que haya un proceso de acoplamiento de los usuarios con las estaciones reabiertas.

La Línea 1 del Metro ya circula de manera continua de Pantitlán hasta Chapultepec, por lo que los usuarios que desciendan en esta última encontrarán dos circuitos de RTP para su traslado: Chapultepec- Juanacatlán-Tacubaya y Observatorio, y Chapultepec-Juanacatlán y Alameda Tacubaya.

“No sabía que ya habían abierto, ahorita lo tomaré porque veo que no hay tantas filas esperando el camión y no llevo mucha prisa, pero ya entrando de vacaciones el Metro me queda perfecto. Sólo confío que no vaya lleno como siempre y opere mejor”, dijo Juana Solís.

“Voy aquí cerca, en la estación Sevilla. No veo filas enormes como en días anteriores, se me hizo práctico”, comentó Antonio Hernández, otro usuario de esta ruta.

“Vivo atrás de la Biblioteca México, abordé el transporte porque es directo a Observatorio, después tendré que meterme al Metro y volverme a bajar para tomar el camión. Son menos estaciones las que aún causarán problemas”, señaló Telma Cruz.

Mientras, pasajeros que descienden de Chapultepec coincidieron que mejoró su trayecto, “se vuelve uno a bajar para subir otra vez a camiones, pero se acortó algo el camino con las estaciones operando”, apuntó Adrián Gómez.

“Pues la verdad viene lenta la línea rosa. Hice 20 minutos de Pino Suárez a Balderas. Espero que sea porque le están agarrando el modo, porque yo no vi mejoría. Eso sí, cabemos más en los trenes”, dijo Alberto García.

El miércoles, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la presidenta Claudia Sheinbaum encabezaron la reapertura del tramo Cuauhtémoc a Chapultepec, de la Línea 1 del sistema de transporte Metro.