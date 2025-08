Ecatepec, Méx.— Un nuevo colector que se construyó en la colonia Jardines de Morelos, durante la anterior administración local, al que se destinaron 180 millones de pesos, no desaloja el agua que se acumula en esa zona porque no fue planeado y ejecutado de manera correcta y ahora representa un problema hidráulico para las autoridades y vecinos, denunció el director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (SAPASE), Francisco Reyes Vásquez.

Afirmó que desde su origen la obra estuvo mal diseñada y no se hizo correctamente por lo que “tiraron a la basura 180 millones”.

“Por no tener una buena planeación desde el origen, el proyecto no se hizo correctamente y hoy ese colector es inoperante, pues el colector nuevo lo construyeron más de medio metro arriba del viejo. Qué quiere decir con esto, que no está descargando el agua y no la está vertiendo y no le dieron la pendiente para que escurriera hacia el Gran Canal”, explicó.

“Pero, además, se tiene que llenar el tubo para que empiece a funcionar, ese es el grave problema. Ya se hizo un dictamen y no funciona y es una situación delicada porque en lugar de resolver los problemas los está empeorando en algunas secciones de Jardines de Morelos”, alertó.

Las autoridades realizan una investigación desde el origen para conocer quién hizo el proyecto.