Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track
Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia
EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS
Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, para este martes 20 de enero en la Ciudad de México.
Hay condiciones para lluvias ligeras aisladas para este día; además, predominarán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde y la mínima será de 10°C.
Se espera que la madrugada y mañana del miércoles 21 de enero, nuevamente sea muy fría en el sur de la CDMX; mientras que en el resto de la capital se prevé ambiente de frío a fresco.
Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
