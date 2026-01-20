Más Información

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Comisión Permanente recibe nombramiento de Gertz Manero como embajador en Reino Unido; Morena y PT alistan ratificación en fast track

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Parlamento Europeo suspende ratificación del acuerdo comercial con EU, afirman; es por las amenazas de Trump sobre Groenlandia

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

EU emite una alerta por tormenta solar que impacta hoy a la Tierra; podría causar anomalías en los GPS

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Gobierno anuncia credencialización para Servicio Universal de Salud; tarjeta será física y digital

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

Registro para credencial del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo, informa Bienestar; así será el procedimiento

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

“Nos sentimos solos y a la deriva”; mexicanos en EU, con incertidumbre a un año de Donald Trump en la Presidencia

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, para este martes 20 de enero en la Ciudad de México.

Hay condiciones para lluvias ligeras aisladas para este día; además, predominarán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde y la mínima será de 10°C.

Lee también

Se espera que la madrugada y mañana del miércoles 21 de enero, nuevamente sea muy fría en el sur de la CDMX; mientras que en el resto de la capital se prevé ambiente de frío a fresco.

Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]