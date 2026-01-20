La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado, para este martes 20 de enero en la Ciudad de México.

Hay condiciones para lluvias ligeras aisladas para este día; además, predominarán vientos del norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 22°C por la tarde y la mínima será de 10°C.

Se espera que la madrugada y mañana del miércoles 21 de enero, nuevamente sea muy fría en el sur de la CDMX; mientras que en el resto de la capital se prevé ambiente de frío a fresco.

Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

