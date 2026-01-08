La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, con cielo despejado y sin lluvia, para este jueves 8 de enero de 2026 en la Ciudad de México.

Para este día se prevén vientos de componente sur de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, se espera una temperatura máxima de 24°C para la tarde y mínima de 9°C en las primeras horas del día.

Para el viernes 9 de enero se espera una madrugada muy fría y con posibles heladas en el sur y poniente de la CDMX. Se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

