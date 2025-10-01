Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para este miércoles, después del mediodía, se espera un ambiente cálido en la Ciudad de México, con cielo medio nublado y la posibilidad de ligeras e intervalos de chubascos.

De acuerdo con el pronóstico, el viento será de componente Norte con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h.

La temperatura mínima registrada esta mañana fue de 14 grados, mientras que la máxima podría llegar hasta los 24°C conforme avance la jornada.

La SGIRPC recomendó a la población consultar de manera constante los avisos del Sistema de Alerta Temprana para mantenerse informada sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

