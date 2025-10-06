La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que este lunes la Ciudad de México amaneció con una temperatura de 14°C y se espera que el termómetro ascienda hasta los 23°C a lo largo del día.

El ambiente se mantendrá cálido con cielo mayormente nublado, y se prevén lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente en las zonas sur y poniente de la capital.

Los vientos serán variables de 5 a 20 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones ante la posibilidad de encharcamientos, caídas de ramas o afectaciones viales.

La SGIRPC exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y estar pendiente de los avisos del Sistema de Alerta Temprana, que actualizará el nivel de riesgo conforme avance la jornada.

