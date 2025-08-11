Más Información
Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga
“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo
Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo nublado a medio nublado para este lunes 11 de agosto en la Ciudad de México.
Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se prevé que haya lluvias fuertes de 30 a 60 milímetros en toda la CDMX, a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 22:00 de la noche.
Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.
La temperatura máxima que se espera es de 25°C y la mínima 15°C.
LL