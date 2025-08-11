La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo nublado a medio nublado para este lunes 11 de agosto en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se prevé que haya lluvias fuertes de 30 a 60 milímetros en toda la CDMX, a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 22:00 de la noche.

Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima que se espera es de 25°C y la mínima 15°C.

