Crece aseguramiento de narcolaboratorios

AICM reanuda operaciones tras fuertes lluvias; equipos y motobombas atienden los encharcamientos

Caen en Sinaloa 4 integrantes de FEA, vinculados al Cártel del Pacífico facción “Los Mayos”; se encargaban del trasiego de droga

“Marcial Maciel, delincuente carente de escrúpulos”; así reconoció el Vaticano que el fundador de Los Legionarios era pedófilo

Adrián Di Monte, segundo eliminado de la Casa de los Famosos; Team Noche pierde a uno de sus habitantes

Presunto asesino del delegado de la FGR en Tamaulipas queda en prisión preventiva; proceso seguirá por cuatro meses

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo nublado a medio nublado para este lunes 11 de agosto en la Ciudad de México.

Se esperan, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Se prevé que haya lluvias fuertes de 30 a 60 milímetros en toda la CDMX, a partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 22:00 de la noche.

Los vientos serán variables de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.

La temperatura máxima que se espera es de 25°C y la mínima 15°C.

