La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido después del mediodía, cielo medio nublado y condiciones para lluvias ligeras en el sur y poniente de la Ciudad de México, para este jueves 22 de enero.
Se esperan vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 21°C por la tarde, y la mínima será de 10°C en las primeras horas del día.
Nuevamente, se espera que la madrugada y mañana del viernes 23 de enero, sea muy fría en las partes altas del sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.
