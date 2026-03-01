Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que se prevé ambiente caluroso y cielo mayormente despejado y sin lluvia en la Ciudad. La temperatura máxima para este domingo será de 26 grados Celsius (°C).
Asimismo, soplará viento de dirección Norte de 5 a 25 kilómetros por hora (km/h), con rachas cercanas a 45 km/h.
Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 19ºC. La madrugada del lunes se espera nuevamente muy fría en el sur; entre las 03:00 y las 06:00 horas se podrá registrar 10ºC.
En tanto, la imagen de monitoreo del Popocatépetl se observa emisión ligera de vapor de agua, sin reporte de emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Suroeste, sin riesgo de caída en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
