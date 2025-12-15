La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé un descenso en las temperaturas de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México.

Después del mediodía el ambiente estará de fresco a templado, con cielo mayormente nublado y lluvias ligeras, principalmente en el sur y poniente de la CDMX.

Se espera viento de componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros.

Se espera que en la madrugada del martes 16 de diciembre, el ambiente sea de frío a muy frío, con temperaturas bajas, particularmente en el sur y poniente, entre las 00:00 y las 8:00 de la mañana, de acuerdo con el boletín meteorológico.

En las próximas 24 horas la temperatura máxima será de 19°C por la tarde y la mínima de 9°C en las primeras horas del día. La caída de lluvia será de menos de 5 milímetros.

