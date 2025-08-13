Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, con lluvias fuertes acompañadas de actibidad eléctrica y posible caída de granizo en la CDMX para este miércoles 13 de agosto.
A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche se esperan lluvias fuertes en toda la capital, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros.
Además, entre las 16:00 y las 19:00 horas, se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, poniente y oriente.
Para este día, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 14°C.
