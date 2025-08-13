Más Información

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

Inegi reporta 38.5 millones de personas en pobreza en 2024; son 8.3 millones menos que en 2022

“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

“La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”, en segunda entrega masiva de narcos a Trump

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

De Caro Quintero hasta "La Tuta" y "El Cuini"; esta es la lista de los 55 narcos mexicanos trasladados a EU

La mañanera de Sheinbaum, 13 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 13 de agosto, minuto a minuto

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Andy creó nueva empresa como número 2 de Morena

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

Vestidos de café y escoltados, revelan primeras fotos de la entrega de 26 narcos a EU; sigue aquí la cobertura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado, con acompañadas de actibidad eléctrica y posible caída de granizo en la CDMX para este miércoles 13 de agosto.

A partir de las 15:00 de la tarde y hasta las 23:00 de la noche se esperan lluvias fuertes en toda la capital, con lluvias de entre 15 y 29 milímetros.

Lee también

Además, entre las 16:00 y las 19:00 horas, se esperan vientos con rachas fuertes en el norte, poniente y oriente.

Para este día, la temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 14°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses