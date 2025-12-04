La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y sin lluvias para este jueves 4 de diciembre en la Ciudad de México.

Para este día se espera viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

No se tienen previstas condiciones para tiempo severo.

Mientras que la madrugada del viernes 5 de diciembre se espera que sea fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La temperatura máxima esperada para las próximas 24 horas será de 25°C alrededor de las 15:00 horas y la mínima de 12°C en las primeras horas del día.

