Más Información

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

Mundial 2026: Sheinbaum anuncia que viajará hoy a Washington para el sorteo; prevé "pequeña reunión" con Trump y Carney

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 4 de diciembre, minuto a minuto

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

Fosforena da fast track a designación de Ernestina Godoy, al frente de la FGR

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

San Lázaro aprueba en lo general Ley de Aguas en México; imponen multas y sanciones por ceder concesiones de agua

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

Agricultores de siete estados ahorcan carreteras

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

EU restringe visados a transportistas mexicanos; los señala de "facilitar inmigración ilegal"

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso después del mediodía, con cielo medio nublado y sin lluvias para este jueves 4 de diciembre en la Ciudad de México.

Para este día se espera viento de dirección variable de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora, de acuerdo con el boletín meteorológico.

No se tienen previstas condiciones para tiempo severo.

Lee también

Mientras que la madrugada del viernes 5 de diciembre se espera que sea fría en el sur y poniente de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

La temperatura máxima esperada para las próximas 24 horas será de 25°C alrededor de las 15:00 horas y la mínima de 12°C en las primeras horas del día.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]