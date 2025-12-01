Más Información

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido y cielo medio nublado para este lunes 1 de diciembre en la Ciudad de México.

Para este día hay condiciones limitadas para lluvias ligeras aisladas en el sur, así como vientos variables de 5 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora.

De acuerdo con el boletín meteorológico, se espera una madrugada fría para el martes en el sur de la ciudad, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

En las próximas 24 horas se esperan temperaturas máximas de 23°C por la tarde y mínima de 12°C en las primeras horas del día.

