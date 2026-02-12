La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló la cobertura que realizan los medios de comunicación respecto a temas de medio ambiente en la capital del país.

Durante la instalación del Consejo Económico, Social y Ambiental (Cesa) de la Ciudad de México, Brugada Molina se refirió a los avances de su administración en cuanto a política ambiental, para “poner un alto” al crecimiento de la mancha urbana en las áreas verdes y zonas de conservación.

Afirmó que esta no es una tarea fácil, pero señaló que no se tiene toda la información al respecto porque no sale en medios de comunicación.

“Desde lo ambiental, decidimos poner un alto al crecimiento de la mancha urbana en las áreas verdes y en las zonas de conservación; y no crean que es una tarea fácil y a lo mejor como no sale en medios de comunicación, pues no sabemos, no tenemos toda la información, pero se va perdiendo zona de conservación y zona verde, si no actuamos”, dijo.

Este señalamiento ocurre a días de que la mandataria capitalina se refirió a un acuerdo con medios de comunicación para bajarle a la nota roja, al apuntar que esto incide en la percepción de seguridad entre los capitalinos.

El martes 3 de febrero, durante una conferencia de prensa, Brugada Molina se refirió a hacer “un gran acuerdo con todos los medios de comunicación” para bajarle a la nota roja, pues advirtió que este tipo de información es una estrategia para atraer a la gente.

Un día después, el 4 de febrero, la mandataria negó que con ese comentario haya pedido a los medios de comunicación un pacto de silencio, por el contrario, afirmó que se necesita de un diálogo abierto sobre la función social de los medios de comunicación.

“Ni pactos de silencio ni censura en la Ciudad de México”, dijo entonces.

