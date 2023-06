La alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, asegura que quiere ser jefa de Gobierno para continuar con la transformación y el combate a las desigualdades en la Ciudad de México; además, con el anuncio de Rosa Icela Rodríguez de que permanecerá en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y con el nombramiento de Martí Batres como mandatario local, se le pregunta: “¿La ruta es Clara?”, a lo que responde: “La ruta es Clara, ¡jajaja!”.

Menciona otros nombres que podrían sumarse a la contienda como el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, pero ahora busca ser el candidato presidencial, y adelanta que, si no se va a nivel federal, Omar García Harfuch debería permanecer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital.

En entrevista con EL UNIVERSAL en la Utopía Teotongo, la cual se localiza a unos metros de su domicilio, quien fue reelecta para gobernar Iztapalapa afirma que le ha cambiado la cara a la demarcación y que ha liderado, con buenos resultados, a la cuarta parte de la Ciudad, por lo que, considera, estas son algunas de sus credenciales para aspirar a gobernar la capital del país.

Señala que quiere lograr una Ciudad feminista en donde quepan hasta las estancias infantiles; no descarta ampliar el Metro; dice que se requiere una visión metropolitana para resolver grandes problemáticas y que es tiempo de las mujeres, por lo que ve en 2024 a una mujer en la presidencia, a otra en la Jefatura de Gobierno y a otras más gobernando distintas alcaldías, entre ellas Iztapalapa.

¿Por qué quiere ser jefa de Gobierno?

—Para continuar la transformación, el combate a las desigualdades en esta Ciudad, para seguir fortaleciendo una Ciudad de derechos, de libertades. Considero que la Ciudad es de izquierda, de vanguardia y me parece que hay que seguir profundizando todos estos temas, que avanzó mucho la jefa de gobierno y hay que continuar.

¿En qué hay que profundizar?

—Considero que hay que construir una Ciudad democrática, continuar construyendo una Ciudad digital, moderna, próspera, una Ciudad de los cuidados, una Ciudad comunitaria, que esté a la altura de las principales ciudades del país y una Ciudad que combata desigualdades, justa, con visión metropolitana, donde haya inclusión, accesibilidad, equilibrio ecológico, protección al ambiente, movilidad y conservación del patrimonio cultural y natural, eso es lo que hay que profundizar.

¿Qué opina de los demás nombres que se han mencionado de su partido como Ariadna Montiel u Omar García Harfuch?

—Ariadna es una mujer maravillosa, igual que todos los demás compañeros y compañeras que aspiran, mis respetos para ellos y ellas. Omar García Harfuch, sino se va al Gobierno Federal, pues sería muy bueno que continuará siendo secretario aquí en la Ciudad. A todos los demás compañeros como a lo mejor Ricardo Monreal, todos mis respetos, somos compañeros, yo los quiero mucho, somos un grupo de buenos aspirantes para ganar la Ciudad el próximo año. Lo que pasó en el Estado de México es un ejemplo de lo que va a pasar en 2024.

¿Ve a una mujer en la presidencia, en la Jefatura de Gobierno y en Iztapalapa?

—Pues es tiempo de las mujeres, y sí veo a mujeres gobernando el país, la Ciudad, la mayoría de las alcaldías y, por supuesto, Iztapalapa.

¿Cómo debería ser el método para elegir candidata o candidato en la Ciudad? ¿Cómo a nivel federal?

—Lo que decida el partido lo vamos a hacer. En su momento seguramente el partido se pronunciará por medidas, por normas en los demás niveles de elección y los vamos a cumplir, yo confío en las propuestas que hace Morena y cumpliré lo que Morena nos pida.

Prácticamente se descartó Rosa Icela Rodríguez y Martí Batres será jefe de gobierno, ¿entonces la ruta es Clara?

—La ruta es Clara, jajaja.

¿Cuál es el principal problema de la Ciudad?

—La población dice que es la seguridad, ha bajado mucho la incidencia delictiva, pero es una tarea que no podemos dejar. Hay que hacer proximidad social, que significa convivencia, justicia social y derechos. Tenemos que hacer una policía de proximidad, eso implica que haya evaluación ciudadana de la propia policía en los territorios. También es muy importante el combate a la corrupción y la impunidad para tener una Ciudad segura; y hay que insistir en que la previsión es prioritaria, y hay que hacer una Ciudad iluminada, de aquí salieron los caminos de mujeres libres y seguras, que fueron retomados para toda la Ciudad y ahorita estamos haciendo una experiencia de comunidad segura.

¿En el tema del suministro de agua qué plantearía?

—La jefa de gobierno construyó una solución metropolitana al problema del agua. Ahora que Delfina (Gómez) es gobernadora electa, tenemos todas las condiciones para continuar con ese rumbo y hacer una solución metropolitana, y también fortalecer el cambio de gestión de agua: fortalecer la cosecha de agua de lluvia en la Ciudad completa, fortalecer que se siga recabando agua en el subsuelo para que sigamos limpiando agua de los humedales y haciendo que se complemente el ciclo del agua. Soluciones ambientales al tema del agua son importantes y por ahí debemos hacerlo, son temas que no son rápidos, pero hay que desarrollarlos. El agua debe ser prioridad.

¿Qué ha pensado hacer en el tema del Metro?

—El Metro es la columna vertebral de la movilidad en la Ciudad de México y debe continuar siendo una prioridad. Hay que fortalecer al Metro, invertir recursos suficientes para modernizarlo, pero además hay que estar pensando en nuevas maneras de transporte que acerquen del metro a zonas en donde hoy no hay justicia territorial, hay que pensar en Cablebús, trolebuses, tranvías, sistema eléctrico, bicicletas, que acompañen esta gran columna vertebral. Hay que estar pensando en la expansión del Metro, no es tan sencillo, no lo descarto, pero eso implica un mayor análisis.

¿Cuál sería su balance del gobierno de Claudia Sheinbaum?

—La jefa de gobierno cumplió todos sus compromisos e hizo más de lo que había prometido. Eso nos habla muy bien de un gobierno exitoso. Las prioridades a las que ella decidió poner mayor énfasis, las cumplió, creo que es un gobierno exitoso, que no se iguala al de ningún estado y que puede competir con otras grandes ciudades del mundo.

¿Cuál es su carta fuerte para decir que aspira a gobernar la Ciudad?

—Primero, gobierno la cuarta parte de la Ciudad, la parte más difícil de la Ciudad en donde iluminar, por ejemplo, no sólo es cambiar un foco, como en otras alcaldías, aquí es poner un poste, más infraestructura, poner más, creo yo que las estrategias que hemos hecho para combatir la delincuencia, mejorar la vida en las calles, en el espacio público, son ejemplos a seguir. Además, transformamos más de medio millón de espacios públicos con las Utopías sin tener un peso extra. Hicimos un gobierno exitoso, no lo digo yo, lo dicen las encuestas donde me evaluan y me ponen como la mejor alcaldesa de la Ciudad y una de las mejores del país, lo dice la gente también. Le hemos cambiado la cara a Iztapalapa.