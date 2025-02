La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a hacer que la CDMX tenga más reserva territorial para la construcción de vivienda, pues advirtió que con lo que se cuenta actualmente no es suficiente para garantizar vivienda para los habitantes.

“Vamos a hacer que la Ciudad de México tenga más reserva territorial para vivienda, es decir una gestión de suelo que empezaremos desde ya. No alcanza lo que tenemos como reserva territorial, si queremos tener números grandes hay que adquirir suelo y eso lo vamos a hacer y mucho”, dijo.

Al presentar la política de vivienda de la Ciudad de México, la mandataria capitalina reiteró su compromiso de cumplir con 200 mil acciones de vivienda en su administración, de las cuales, adelantó que en este 2025 se realizarán 30 mil.

En el Teatro del Pueblo en el Centro Histórico, la mandataria señaló diversas acciones que emprenderá su administración en esta materia, entre las que destacó la construcción de vivienda en zonas donde haya servicios públicos y no en lugares que sean baratos pero que traigan problemas para los habitantes de esos lugares.

“Vamos a construir vivienda en donde hay servicios públicos, no podemos seguir mandando a la población a lugares en donde el suelo es muy barato porque no tiene agua, donde sale más accesible obtener vivienda pero hay grietas o hay una sobrepoblación, no podemos hacer eso. Cuando hablamos de derecho a la vivienda significa dotar de vivienda de buena calidad, adecuada, digna a la población en los lugares donde hay servicios públicos no para que vayan a batallar o a generar problemas”, precisó.

Como parte de estas acciones, adelantó que empezará con la regeneración de vivienda en Tlatelolco “con ese lugar emblemático, vamos a empezar a transformar, apoyar, a reedificar y a regenerar vivienda para beneficio de los que hoy sufren viviendo el riesgo”, además de continuar con el programa de mejoramiento de vivienda y con el programa de renta para jóvenes.

En su oportunidad, Inti Muñoz, secretario de Vivienda, destacó que ya se avanza en la construcción de 246 conjuntos habitacionales en toda la CDMX y el inicio de obras en otros 120 predios.

Adelantó que en 2025 “garantizamos llegar a las 33 mil acciones de vivienda anuales necesarias para cumplir el compromiso de llegar a más de 200 mil acciones” que se planteó la administración capitalina.

vcr