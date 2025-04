Autoridades capitalinas descartaron un aumento presupuestal para el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) al considerar que tienen recursos para garantizar la elección judicial y la consulta sobre Presupuesto Participativo 2025.

Desde hace varias semanas, consejeros electorales han señalado que requieren otros 45 millones de pesos para esta elección judicial, y anunciaron acercamientos con el Gobierno local para obtener este recurso.

Cuestionada al respecto, en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que se le asignaron al IECM 460 millones de pesos para la elección judicial, y que este monto fue algo acordado con el propio Instituto.

“Obviamente este año les hubiera tocado una disminución de presupuesto, y allí hubo justamente una previsión porque estábamos en discusión todavía a nivel federal si se hacía o no la elección; entonces, obviamente se aprobó y ya quedó contemplado lo necesario que el Instituto Electoral pidió, incluso fue algo acordado con ellos”, sostuvo.

En este sentido, el secretario de Gobierno, César Cravioto, mencionó que prácticamente el IECM tiene el mismo presupuesto del año pasado cuando hubo elecciones en la Ciudad, por lo que tienen recursos para la elección judicial y la consulta sobre Presupuesto participativo.

“Si no hubiera habido esta elección del Poder Judicial, hubieran tenido un presupuesto menor porque no se hubiera dado esta elección. O sea, tienen tienen presupuesto para la campaña y para el programa de Presupuesto Participativo y se les mantuvo un presupuesto similar al del año pasado porque se iba a dar justamente esta elección y no es una elección más costosa que la propia elección constitucional del 2024”, expuso.

