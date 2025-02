Con la promesa de que en un mes se tendrán los primeros resultados, la jefa de Gobierno, Clara Brugada se comprometió con el pueblo de Mixquic en mejorar temas en materia de seguridad, cultura, alumbrado, agua y vivienda, entre otros, entre ello la incorporación de Guardia Nacional en la zona y una nueva estación de policía.

En días recientes, un grupo de sujetos descendió de una camioneta en las calles de Independencia y Reyna Xóchitl, en el Pueblo de Mixquic, y dispararon contra siete personas que ahí estaban reunidas, de las cuales cinco murieron en el lugar.

Este sábado, la mandataria capitalina acudió al pueblo de Mixquic donde anunció la incorporación de elementos de seguridad federal, como de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, y del gobierno capitalino quienes reforzarán las medidas de protección.

“A partir de hoy, vamos a trabajar intensamente, todos los días, hasta lograr que Mixquic se convierta en un lugar que no tenga más que cualquier otro, pero tampoco menos. Simplemente sus derechos, y derecho a vivir bien, y derecho a bienestar, y derecho a tener paz y seguridad como pueblo. Así que vamos a trabajar en ello”, sostuvo Brugada.

Con el reclamo de “justicia”, “justicia”, por parte de vecinos que asistieron al acto, la mandataria afirmó que se trabajará en mejorar la seguridad.

“Ya los escuchamos. Vamos a platicar y vamos a aprovechar el tiempo para hablar de paz, seguridad y justicia. Lo primero que quiero comentar es justamente ese tema. No vamos a ser llamaradas de petate, como se dice. No es que vamos a venir hoy y mañana ya no está el gobierno de la ciudad. Así que vamos a empezar a dotar de la seguridad necesaria al pueblo de Mixquic”, aseguró.

“Vamos avanzar en un destacamento que se quedará de manera permanente en Míxquic. Permanente. Tanto de la Secretaría de Seguridad como de las Fuerzas Federales como es Defensa y Guardia Nacional”, dijo.

El secretario de seguridad ciudadana, Pablo Vázquez y la fiscal de Justicia de la capital, Bertha Alcalde se comprometieron a garantizar seguridad a las víctimas de los hechos recientes.

“Se van a agregar cinco cuadrantes más aquí en este sector y la jefa nos ha instruido a reforzar con patrullas. Hoy día el sector Míxquic tiene dos patrullas para todos los cuadrantes. A partir de hoy va a tener 15 patrullas de forma permanente”, acotó.

Una de la madre de las víctimas subió al templete y exigió a la jefa de gobierno que se esclarezcan los hechos recientes donde fueron asesinados su hijo y sobrino. La señora afirmó que se debe tener la garantía de que las personas puedan transitar de manera segura, además de pidió no revictimizar a las víctimas.

“Todos saben qué tipo de hijo tengo. Vengo sola, porque el único apoyo que tengo, está en el cielo. Ahora lo ligan a una banda de narcotraficantes, no es cierto. Mi hijo nunca fue ningún narcotraficante, ni nada que tenga que ver. Me han quitado mi soporte, porque él era mi hijo, mi amigo, mi compañero, él era mi pilar, hoy no tengo nada, me dejaron con las manos vacías”.

“Todos saben qué clase de hijo tengo, todos saben. Vengo sola, porque mi único apoyo está en el cielo, porque todo mundo conoce qué clase de hijo parí (…) yo no sé si fue un daño colateral o no, de la delincuencia de este pueblo que nos invade, no tengo idea; tengo un hijo que desde chico anduvo de mesero en cada una de las casas de este pueblo”, explicó.

