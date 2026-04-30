Un accidente vial entre una motocicleta y una camioneta dejó como saldo una persona muerta la tarde de este jueves en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió sobre la avenida Avenida Guelatao, a la altura de la calle Abraham González, en la colonia Zona Urbana Ejidal Santa María Aztahuacán, donde una motocicleta con dos ocupantes se impactó contra una camioneta.

Tras el choque, uno de los tripulantes de la moto perdió la vida en el lugar, mientras que el otro resultó lesionado. Testigos refirieron que el motociclista habría derrapado antes del impacto, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

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Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir el reporte de un motociclista accidentado, sin embargo, al arribar confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías mientras se realizaban las diligencias correspondientes y se esperaba la llegada de peritos para el levantamiento del cuerpo. Autoridades pidieron a los automovilistas permitir el paso a los servicios de emergencia y tomar precauciones al circular por la zona.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho.

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