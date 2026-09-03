La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves 3 de septiembre se tiene previsto una movilización de la Unión Nacional de Maquineros a partir de las 9 horas, en el Ángel de la Independencia, el Senado de la República, la Secretaría de Gobernación y la Cámara de Diputados, exigen el cese de operativos y decomisos arbitrarios, la devolución de máquinas aseguradas y una regulación justa que diferencie sus equipos de la delincuencia. Además, demandan el establecimiento de condiciones estables que les permitan desarrollar sus actividades sin acoso institucional, garantizando la protección de sus ingresos y el respeto a la dignidad de su gremio.

La Alianza para la Defensa de la Pensión y el Matrimonio se manifestará en distintos puntos de la Ciudad comenzando por Palacio Nacional, La Secretaria de Gobernación, el Senado de la República, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, acudirán a entregar las más de 386 mil firmas recabadas en la plataforma de peticiones "change.org", en las que se busca garantizar la certeza jurídica y el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores jubilados antelas instituciones nacionales.

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El Sindicato de Trabajadores de la UNAM estará en la Cámara de Diputados a las 9:30 horas, exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

El Colectivo Las Tonantzin se reunirá a las 10 horas al Centro de Reinserción Social de Santa Martha, para apoyar a la audiencia de victima de violencia familiar y para exigir se juzgue conforme a la ley al presunto responsable.

El Frente Antiimperialista y Antifascista protestará a las 11 horas en la Embajada de los Estados Unidos, exigen la libertad inmediata del expresidente de Venezuela y de su esposa, detenidos durante la incursión militar que las fuerzas estadounidenses realizaron el 3 de enero del presente año: así como el cese del bloqueo económico impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela.

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El grupo Plataforma 420 estará al mediodía en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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