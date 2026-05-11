Debido a las fuertes lluvias que se han registrado la noche de este lunes 11 de mayo en la CDMX, las autoridades capitalinas han atendido al menos 18 encharcamientos registrados en las alcaldías Tlalpan, Cuajimalpa y Álvaro Obregón, las más afectadas durante las últimas horas, reportaron autoridades capitalinas.

Al corte de las 20:00 horas, la lluvia registrada superó los 9.4 millones de metros cúbicos; los niveles más altos de precipitación se presentaron en las estaciones pluviométricas La Venta con 41 mm, Yaqui con 38.5 mm, Santa Fe con 34.25 mm y Cartero con 30.75 mm, en Cuajimalpa; El Venado con 38 mm, en Huixquilucan, Estado de México; EP Picacho Homún con 35.75 mm, en Tlalpan; y Tanque Lienzo con 34.5 mm, en Álvaro Obregón.

CDMX activa Operativo Tlaloque

Ante la lluvia de esta noche, el Gobierno de la CDMX activó el Operativo Tlaloque, para atender las afectaciones.

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Por parte de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) se mantienen desplegados 128 elementos entre personal operativo, ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, además de 37 equipos de maquinaria especializados, entre ellos 10 vehículos de bombeo de emergencia, 19 hidroneumáticos, cinco equipos Hércules, una grúa Hiab y dos pipas de agua tratada.

En tanto, el Heroico Cuerpo de Bomberos ha atendido 10 árboles caídos, 10 postes caídos y cuatro cortocircuitos en distintos puntos de la Ciudad. Asimismo, brigadas de la Segiagua realizaron 237 acciones de atención y prevención al drenaje en distintos puntos de la CDMX, entre ellas trabajos de desazolve, atención de brotes de aguas negras, sustitución de accesorios de drenaje, reconstrucción de redes primaria y secundaria, visitas técnicas, videoinspecciones y atención de hundimientos.

#BrigadaSEGIAGUA atiende reporte de anegación junto a @Bomberos_CDMX en 📍Periférico al Oriente esquina Linea 1, colonia Residencial Pedregal Picacho, @TlalpanAl. #Tlaloque2026 🌧️ pic.twitter.com/ra7LXh4VDZ — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) May 12, 2026

Cierran ambos sentidos de Periférico y Picacho Ajusco

Derivado de la intensa bajada de agua proveniente de la parte alta de Tlalpan, permanecen cerrados ambos sentidos de Periférico y Picacho Ajusco. Para mitigar las afectaciones, se activaron seis equipos de bombeo con capacidad conjunta de 500 litros por segundo. De igual manera, continúan las labores de bombeo para atender inundaciones registradas en el Puente de Zentlapatl, en la alcaldía de Cuajimalpa.

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Personal táctico operativo también trabaja para abatir los niveles de agua en encharcamientos registrados en Homún, colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, así como en avenida Arteaga y Salazar, colonia Contadero, en Cuajimalpa. Hasta el momento, las afectaciones se concentran en vialidades y no se reportan vehículos varados, precisaron las autoridades.

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