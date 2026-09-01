La Secretaría de Obras (Sobse) lanzó una licitación pública nacional para la contratación de obra pública en la modalidad de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado para caminos libres y seguros.

En la Gaceta Oficial capitalina se publicaron dos licitaciones para el suministro e instalación de luminarias viales y peatonales con tecnología LED para el mejoramiento y reforzamiento del alumbrado público para garantizar un camino libre y seguro en diferentes colonias de la Ciudad de México.

El costo de las dos licitaciones tienen un costo de 10 mil pesos –cada una– para adquirir las bases. Los paquetes tienen fecha de inicio y terminación del 28 de septiembre al 26 de noviembre de 2026.

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Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y adquisición en las oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, ubicadas en Avenida Río Churubusco, esquina con calle Hualquila, colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

La venta de bases para esta convocatoria será los días 1, 2 y 3 de septiembre de 2026, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. Los fallos de los paquetes se realizarán el 23 de septiembre en la oficinas de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras.

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La Sobse expuso que los interesados deberán comprobar experiencia en planeación, ejecución, evaluación y control del proceso de obra pública para la cual fueron convocados, así como capacidad financiera, administrativa y de control durante el proceso de evaluación.

LL