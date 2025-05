Si deseas vivir una experiencia única y llena de magia, no te pierdas el Festival de Cortometrajes que se realiza del 9 al 18 de mayo en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX.

Este evento reúne lo mejor del cine independiente que hay en la capital y por si fuera poco, los últimos dos días contará con la presencia de dos personajes importantes en el mundo del cine: Héctor Abraham Torres, artista de rigging en Disney y Cristina Hernández, la famosa actriz de doblaje que interpreta a Alegría en la película Intensa-Mente.

El 17 de mayo se tiene programa la Masterclass de Héctor Abraham Torres, que te sorprenderá hablando sobre la magia detrás de los personajes animados.

Lee también ¿Festejarás a mamá escuchando a Lupita D’Alessio? Estas son algunas recomendaciones para disfrutar del concierto en el Zócalo de la CDMX

Torres ha participado en diferentes producciones como Spideman into the spiderverse, por lo que conocerlo será una grata experiencia, ya que además habrá firma de autógrafos de 11:00 am a 1:00 pm y de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Para el último día de este evento, se tiene programada la visita de Cristina Hernández, la actriz de doblaje que inició su carrera a los 11 años en 1988 y rápidamente destacó en la industria.

Cristina es reconocida por dar voz a personajes de anime como Sakura en Sakura Card Captors, Chibiusa en Sailor Moon y Juvia en Fairy Tail. Además, ha trabajado en series infantiles como Las Chicas Superpoderosas (Bombón) y en cine, donde interpretó a Alegría en Intensa-Mente, uno de sus papeles más emblemáticos.

Lee también ¿Cómo será el Centrobús que recorrerá zonas clave del Centro Histórico de la CDMX?; Esto es lo que sabemos

Para ese 18 de mayo, la actriz de doblaje también ofrecerá firma de autógrafos y convivencia VIP con el objetivo de compartir todo sobre la industria del doblaje y su impactante carrera.

No te pierdas esta oportunidad única que te espera en el Centro Cultural Futurama. Si deseas adquirir tus boletos, consulta el siguiente enlace: axomatsuri.com

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr