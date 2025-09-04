De cara al Mundial de 2026, el Gobierno capitalino anunció el Torneo Oficial de Futbol Infantil Comunitario de la Ciudad de México Ollamaliztli para niños de nueve a 16 años, cuyo partido inaugural será el 4 de octubre. Las inscripciones estarán abiertas durante todo septiembre.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dijo que se espera que haya hasta 10 mil partidos. Aseveró que con esta actividad se busca “ir calentando motores” para el Mundial de Futbol de 2026.

Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, explicó que para este torneo habrá capacidad de hasta 4 mil equipos, lo que implica la participación de 40 mil niñas y niños.