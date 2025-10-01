Más Información
El Gobierno de la Ciudad de México expropió un inmueble ubicado calle Enrique Fernández número 22, colonia Algarín, alcaldía Cuauhtémoc, para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular.
Se trata de una expropiación de 301.88 metros que se lleva a cabo a favor del Instituto de Vivienda, la cual entra en vigor mañana.
Según el documento, el Gobierno capitalino pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación.
"Se autoriza al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que, de acuerdo a la normativa aplicable y sus reglas de operación, destine el inmueble objeto del presente decreto para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular", indica eñ decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Indica que esto con previa acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa de la materia.
Se manifiesta que el monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
