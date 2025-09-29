Ante la próxima construcción de un millón de viviendas nuevas durante la actual administración con el fin de que más mexicanos puedan adquirir un patrimonio; empresas hicieron un llamado para que este tipo de espacios sean dignos y se edifiquen por todo el país y no sólo en una región en particular.

Durante el anuncio de la donación de recursos para la edificación de 234 espacios en 11 estados, Roberto Riva Palacio, gerente Senior de Asuntos Públicos, Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social de The Home Depot detalló que se requiere impulsar la construcción de más espacios dignos para todos aquellas personas que así lo requieren.

Cabe recordar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (infonavit) será el encargado de la construcción de las casas en los próximos meses.

