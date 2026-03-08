En el marco del Día Internacional de la Mujer, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, encabezó el contingente de ocho mil mujeres que participaron en la carrera atlética ´Encarreradas MH 2026’, que organiza la Dirección General de Desarrollo Social, y que bajo el lema “Corro por todas”, visibilizó la lucha por la igualdad y por hacer el piso mas parejo entre hombres y mujeres.

Desde la línea de salida, Tabe acompañó a las corredoras que se dieron cita desde muy temprano en Campo Marte para recordarles que en Miguel Hidalgo no están solas y son el eje prioritario de las políticas sociales donde se pone primero a las mujeres.

"Cuando se inició fue para conmemorar el Día Internacional de la mujer y reconocer la lucha de muchas mujeres que todos los días dan su vida por otras. También para reconocer todo lo que hace falta para lograr un piso más parejo entre hombres y mujeres y acabar con la violencia de género", dijo.

Destacó que la alcaldía ha impulsado programas para aligerar la carga que tienen las mujeres y combatir la violencia de género como los comedores ‘Manos a la Olla’, los Puntos Violeta, el apoyo económico Pa´ las Jefas, Avanza vs la Violencia y Mujeres al Mando, con lo que se pone un granito de arena para que puedan desarrollarse en libertad.

En un ambiente festivo, el alcalde de Miguel Hidalgo reconoció así a las mujeres que participaron en las categorías de tres, cinco y ocho kilómetros, manifestando la fuerza que tienen ya en la sociedad, en donde realizan hasta dobles jornadas para cuidar y sacar adelante a sus familias.

"Esta carrera la hacen posible ustedes y lo decimos de corazón, gracias por participar nuevamente en esta quinta edición y vean nada más que maravillosa carrera, más de ocho mil mujeres presentes. Vamos a correr con mucho entusiasmo y vamos a demostrar que siempre, en Miguel Hidalgo está lo mejor de la Ciudad de México. Bienvenidas a todas nuestras vecinas y a quienes nos visitan también, sean bienvenidas porque en Miguel Hidalgo son primero las mujeres", precisó.

Con toda la actitud, las corredoras salieron del Lunario del Auditorio Nacional para continuar el recorrido por Paseo de la Reforma, el circuito por Gandhi, hasta llegar a la meta ubicada en el punto de partida.

Mauricio Tabe, agradeció a las mujeres su entusiasmo, ya que cada vez se suman más participantes, tan sólo en la edición pasada se registraron tres mil 500 mujeres y este 2026 llegó a las ocho mil.

Cabe destacar, que se reportó saldo blanco en el evento deportivo.

