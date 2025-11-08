Un sujeto que ingresó por la azotea de una tienda departamental en la alcaldía Miguel Hidalgo y tomó mercancía, fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

El robo al negocio ubicado en la colonia Tacuba, fue denunciado a los operadores del Centro de Control y Comando (C2) Poniente, quienes alertaron a los policías en campo.

Cuando los efectivos de la SSC llegaron al lugar, vieron las entradas y cerraduras del negocio sin signos de haber sido quebrantadas, pero los monitoristas del C2 dieron seguimiento al sujeto, que tras salir del negocio bajó de la azotea y salió huyendo por la calle Golfo de Bengala.

Los policías persiguieron al sospechoso y metros adelante lo detuvieron, tras realizarle una revisión le aseguraron una mochila con joyería, relojes y bisutería.

El sujeto ingresó por la azotea de una tienda departamental ubicada en la colonia Tacuba de la alcaldía Miguel Hidalgo. (Foto: especial)

La SSC informó que en una revisión de las cámaras de circuito cerrado del negocio se observó al detenido cuando ingresó por el techo y después tomó la mercancía.

El sujeto de 44 años y la mercancía fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público.

La policía capitalina compartió que el detenido cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por los delitos de robo agravado, contra la salud y violencia familiar.

