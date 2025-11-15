Las ofertas del Buen Fin comenzaron este fin de semana y cientos de capitalinos acudieron a los centros comerciales para aprovechar los descuentos, algunos ya planeados y otros que encontraron sobre la marcha.

“Había revisado desde antes las ofertas del Buen Fin porque quería esta bocina, entonces la vi y la compré”, dijo Víctor, de 35 años, quien acudió al centro comercial Parque Las Antenas.

Comentó que, había revisado los precios desde días atrás, pues llevaba tiempo buscándola, explicó que el producto tenía un descuento de 2 mil pesos, lo que lo llevó a decidirse de inmediato.

Para Sirenia, de 21 años, esta edición representa su primera experiencia como compradora durante la temporada de descuentos; relató que acudió para adquirir ropa, maquillaje y un perfume, aunque planea esperar al domingo para adquirir productos de tecnología. “Ya llevaba cazando las cosas, estaba súper emocionada”, aseguró.

En otro punto del centro comercial, Gladys Bernal salió de la tienda Liverpool con una maleta que llevaba tiempo buscando para su madre.

“Quería mi mamá una, entonces la vi, checamos el descuento y la compramos”, comentó, sin embargo, admitió que no es seguidora del Buen Fin. “En realidad no me gusta porque hay mucha gente y a veces realmente los descuentos no son, pero ahora surgió la oportunidad”, explicó.

Judith, de 17 años, también visitó Parque Las Antenas junto a su madre y aprovechó una promoción de peluches.

“Eran tres por dos y el más barato te lo daban gratis, y me compré también un rompecabezas”, dijo mientras mostraba su bolsa de compras.

Contó que es la primera vez que participa en el Buen Fin y que buscó previamente en línea el peluche que quería hasta encontrarlo.

