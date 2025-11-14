El Buen Fin 2025: estas son las ofertas especiales de Cinépolis del 13 al 17 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre diversos comercios y tiendas en línea de todo el país dieron la bienvenida a las ofertas y descuentos de la décimo quinta edición de El Buen Fin 2025, inaugurando así uno de los eventos de compra más esperados del año por los consumidores mexicanos.

Este año se espera alcanzar los 200 mil millones de pesos en ventas con cerca de 215 mil 988 comercios registrados. Entre los comercios que ofrecen beneficios en precios están Liverpool, Sears, Sanborns y algunos negocios locales, gracias a la participación de la marca "Hecho en México", que busca promover el consumo de productos nacionales.

Asimismo, diversas instituciones bancarias tendrán descuentos y promociones, entre ellas figuran BanCoppel, Nu, Banco Azteca, Citi Banamex, Bancomer o Santander. De esta forma, una cadena que se unió a esta larga lista de participantes fue Cinépolis.

Lee también: El Buen Fin 2025: ¿cuáles son las promociones bancarias? Esto es lo que ofrecen

Cinépolis está en el ojo del huracán. Foto: Cuponatic

¿Qué beneficios ofrece estas promociones?

El jueves, la cadena mexicana de cine y entretenimiento Cinépolis, publicó algunas de las ofertas y promociones que ofrecerá durante los próximos días y hasta el lunes 17 de noviembre de 2025.

La empresa ofrecerá una promoción de cinco entradas tradicionales por tan solo 199 pesos. Así como el "combo cuates" a un precio de 199 pesos, el cual incluye dos refrescos de tamaño jumbo y una canasta de palomitas sabor mantequilla de tamaño jumbo.

No obstante, estas promociones solo estarán disponibles para aquellos que sean Socios Club Cinépolis en la aplicación móvil de Cinépolis GO.

Lee también: El Buen Fin 2025: descubre los descuentos que hay en Cinemex

¿Cómo convertirse en Socio Club Cinépolis?

El programa Club Cinépolis, ofrece distintos beneficios a sus socios, con el objetivo de recompensar su preferencia. Para afiliarte y convertirte en socio debes crear una cuenta en la aplicación móvil Cinépolis GO o en su portal web: cinepolis.com/club-cinepolis-id/. Sigue estos para crear una nueva cuenta de manera gratuita:

Abre la aplicación móvil de Cinépolis GO y dirígete a la pestaña "Club" , ubicada en la parte inferior de la pantalla.

, ubicada en la parte inferior de la pantalla. Ingresa a "Crea tu cuenta" , luego escribe un correo electrónico vigente e ingresa el código que se te enviará para verificar tu cuenta.

, luego escribe un correo electrónico vigente e ingresa el código que se te enviará para verificar tu cuenta. Completa tu información (nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, código postal y número telefónico).

(nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, código postal y número telefónico). Verifica tu teléfono ingresando el código de 6 dígitos que se te enviará por mensaje de texto y ¡Listo! Ya formas parte de Club Cinépolis.

Una vez que te afilies al programa podrás subir de nivel conforme vayas usándola en tus compras, existen tres niveles con distintos beneficios exclusivos, los cuales pueden ir mejorando conforme acumules puntos en cada compra:

Fan: acumula el 5% en puntos sobre el total de tu compra. Al afiliarte recibirás un regalo de bienvenida en tu correo electrónico.

acumula el 5% en puntos sobre el total de tu compra. Al afiliarte recibirás un regalo de bienvenida en tu correo electrónico. Fanático: acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás adquirir entradas a un precio especial en los formatos de 3D, Macro XE, 4DX, Cinépolis Plus y Sala Junior. Además de descuentos en refill de palomitas grandes/jumbo y refresco grande.

acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás adquirir en los formatos de 3D, Macro XE, 4DX, Cinépolis Plus y Sala Junior. Además de de palomitas grandes/jumbo y refresco grande. Súper Fanático: acumula el 10% en puntos sobre el total de tu compra. En este nivel podrás obtener más beneficios, como entradas a Cinépolis VIP a precio especial y descuentos en combos VIP.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm