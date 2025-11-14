Más Información
En Argentina es un asado, en Brasil un churrasco, en México decimos "carnita asada", en diminutivo y con cariño, porque preparar carne asada es mucho más que una simple comida; es una tradición, una remembranza de cuando los hombres aprendieron a controlar el fuego en la prehistoria.
Son comidas que inician temprano y terminan tarde porque es el momento en el cual se reúnen familiares y amigos. En estas carnitas asadas casi siempre el anfitrión se convierte en el protagonista clave: el maestro asador (el churrasqueiro en portugués) y es quien se pone frente a la parrilla, soportando el calor y cuidando que cada alimento este siendo cocido de la forma correcta y al gusto de los comensales; claro que también es el resignado a ser el último en sentarse a comer.
Benigno Fernández, chef de la Hacienda de los Morales, es un maestro parrillero y en su menú existe una amplia variedad de carnes, aves y pescados a la parrilla, pero tiene un secreto: un horno josper el cual hace las funciones de un horno convencional pero en su interior hay una parrilla.
“Con el horno josper, al tener una puerta para cerrarlo, conservamos el tema del ahumado y nos da una temperatura muy alta. Los beneficios es que la cocción de la carne es más rápida y los sabores de los condimentos se conservan. Además, también ahorramos, porque el carbón dura más tiempo”, menciona el chef Fernández.
Manejar el fuego
Benigno Fernández, con más de 30 años de experiencia en la Hacienda de los Morales, menciona que no todas las personas pueden comprar un horno josper (son muy costosos), así que normalmente tienen un asador tradicional que puede estar cubierto o ser una parrilla al aire libre. Sin embargo, sin importar que tipo de asador se use, el secreto siempre será controlar el fuego del carbón.
“A veces por temas de tiempo tratamos de que el carbón prenda rápido porque ya tenemos hambre, pero debemos esperar a que el fuego haya desaparecido y sólo queden las brasas al rojo vivo, eso nos da un cocimiento más parejo. Hay veces que cuando el carbón ya está en su punto ya se acabó la comida”, explica el chef.
Otro punto importante es calcular el cocimiento de la carne dependiendo del grosor de cada alimento siendo las pechugas asadas, el salmón o la arrachera lo que se cuece más rápido comparado con cortes más gruesos como un tomahawk o rib eye. Aunque la recomendación es no cocinar demasiado la carne para evitar que esté seca
Otra sugerencia para potenciar los sabores es utilizar hierbas de olor como tomillo o laurel, también poner mucho ajo y perejil fresco para marinar la carne. Además de siempre contar con tres salsas que van de mínimo a máximo picor y la sal, una recomendación son las hojuelas, como la sal maldon, que le dan mayor sabor a la comida.
Invertir en accesorios es invertir en el éxito de tu próxima reunión. Recuerda que, al igual que un buen corte de carne, la calidad de tus herramientas es clave para forjar la reputación de un verdadero maestro asador.
Te dejamos lo indispensable para que aproveches durante este Buen Fin.
Garras de león
Este juego de garras elaboradas con ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estirenonegro) es ideal para ayudar a cortar las carnes y servir el asado. Son resistentes a temperaturas de hasta 90 °C y tienen un diseño anatómico que hace mucho más cómodo su uso.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $329.00
- Dónde comprarlo: Tramontina
Los básicos de corte
Estos productos son esenciales para todo parrillero. Tiene cuchillos y pinza de carne, están hechos con lámina de acero inoxidable y mango de madera lo que les da mejor estética y alta durabilidad. Una recomendación es secarlos bien antes de guardarlos.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $2,139.00
- Dónde comprarlo: Tiendas departamentales o tramontina.com.mx
A limpiar la parrilla
El secreto de un asador duradero es la limpieza. Este cepillo de cerdas metálicas con un diseño de 360 grados permite una limpieza completa y rápida. Su mango ergonómico y en ángulo facilita el uso, haciendo que la limpieza sea un proceso sin esfuerzo, por lo que será posible disfrutar de más tiempo asando y menos tiempo limpiando.
- Marca: U Chef
- Precio: $209.00
- Dónde comprarlo: Amazon
Cubiertos
Cuando el maestro asador hizo un gran trabajo en preparar la comida lo correcto es disfrutarla con un buen juego de cubiertos de acero inoxidable con mango rojo Polywood, 12 piezas ofrecen resistencia a impactos y altas temperaturas. Una opción para mejorar la belleza de la mesa.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $799.00
- Dónde comprarlo: Tramontina
El asador para empezar
Con el grill a carbón TCP-320L se pueden preparar asados con solamente 1 kilo de carbón. Cuenta con cuerpo y tapa de acero esmaltado. Además, incluye parrilla de acero inoxidable, pinza y manija de baquelita, y patas de acero pintado con protecciones de silicona para estabilidad.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $2,999.00
- Dónde comprarlo: Tramontina
Guantes de alta temperatura y mandil
Los guantes de carnaza o silicón pueden parecer un exceso, pero si quieres proteger las manos del calor directo no dudes en usarlos aunque signifique menor reputación ante tus invitados. El mandil parrillero, además de proteger la ropa, suele contar con bolsillos útiles para tener a mano el termómetro, las pinzas o incluso un abridor de botellas.
- Marca: VIEGLM
- Precio: $189.00
- Dónde comprarlo: Amazon
Tabla de corte
Esta base es de polipropileno negro puede emplearse de ambos lados con texturas diferentes: la textura lisa, más adecuada para alimentos crudos y la textura rugosa es ideal para cortar alimentos cocidos o asados. Además, la tabla posee bordes con revestimiento de goma, que no permiten que se deslice, y protección antimicrobiana, que inhibe la proliferación de hongos y bacterias en su superficie. Soporta temperaturas de hasta 90 grados.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $709.00
- Dónde comprarlo: Tramontina
Termómetro de carne inalámbrico
Para asar con precisión científica, el termómetro inalámbrico inteligente para carne iQ Sense envía actualizaciones de temperatura interna en tiempo real, y temporizadores de reposo y volteo. Con 5 sensores para máxima precisión y resistencia al calor de hasta 534 °C, el iQ Sense ofrece un alcance inalámbrico ilimitado a través de Wi-Fi.
- Marca: iQ Sense.
- Precio: $1,499.00
- Dónde comprarlo: Amazon
Un asador pro
El Big Green Egg Large es un asador al aire libre que también sirve para ahumar, rostizar y hornear con precisión. Su avanzada tecnología térmica mantiene temperaturas constantes de 93°C a 399°C, mientras que su superficie de cocción de 46cm de diámetro, ofrece amplio espacio para cocinar. Capacidad: 1 pieza de brisket, 8 costillares de cerdo en rack, 5 piezas de Ribeye, 4 pollos enteros, o 10 hamburguesas.
- Marca: Big Green EGG (XL).
- Precio: $40,837.00
- Dónde comprar: Big green egg
Brocha de silicona
Resistente al calor y fácil de limpiar. Se utiliza para untar aceite a la parrilla antes de colocar la carne o para aplicar salsas BBQ, marinadas o mantequilla de hierbas a los cortes durante los últimos minutos de cocción, añadiendo una capa de sabor y brillo inigualable.
- Marca: Amazon
- Precio: $175.00
- Dónde comprarlo: Amazon
Pinza de carne
Permiten girar los cortes de carne, como rib eye o sirloin, sin perforarlos. Al no pinchar la carne, se conservan sus jugos naturales dando como resultado un cocido más sabroso. También para transportar la comida esta pinza con protección de goma negra con sistema de abrir y cerrar garantiza un manejo firme sin que se trabe evitando que se caiga la comida.
- Marca: Tramontina.
- Precio: $279.00
- Dónde comprarlo: Tramontina
