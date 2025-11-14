¿Te pasa que ya no sabes con qué acompañar tu comida? Si las ensaladas y los arroces ya te aburrieron, ¿qué tal probar con algo italiano?

Hoy en Menú, te contamos un poco de uno de los favoritos de muchos: la pasta italiana, un platillo que transmite calidez y tradición por donde lo mires. Además, te compartimos una receta de espagueti a la carbonara que seguro vas a querer hacer en casa.

¿Cuál es la historia de la pasta italiana?

En Italia, la pasta es un acto de amor y un ritual cotidiano. Cada región cuenta su historia a través de sus formas y salsas: el norte abraza la suavidad de la pasta fresca con huevo, como los tagliatelle bañados en mantequilla y salvia, mientras que el sur celebra la textura firme de la sémola en sus penne o fusilli, perfectos para capturar el sabor del to mate y el aceite de oliva.

La Accademia Italiana della Cucina la define como “una tradición que combina simplicidad y excelencia”, y es justamente esa dualidad lo que la hace universal: pocos ingredientes, mucho sabor e infinitas posibilidades.

A pesar de que varias publicaciones han intentado documentar todos los estilos de cortar y preparar pasta en la Península Itálica, la realidad es que hay tantos como familias en el territorio. A estos platillos se les relaciona con las abuelas o nonnas, mujeres que tradicionalmente se encargaban de preparar los alimentos en los hogares y reunir a sus miembros alrededor de la mesa.

Foto: Unsplash.

Chefs como Massimo Bottura, de la Osteria Francesana, han puesto en alto las especialidades de su región como los tortellinis en un plato que combina la historia con la vanguardia. México tiene muchos buenos exponentes de esta cocina.

Julián Martínez, chef de Sepia, elabora todos los días las diferentes formas de pasta con las que presenta sus platillos. Para él, lo relevante es la historia que se cuenta y la manera en la que se aprovechan los ingredientes, aunque también pone una especial atención en los procesos, como utilizar harina de alta proteína, formar de manera puntual, poner suficiente salen la cocción, partir de agua hirviendo para cocinarla ya lista y guardar un poco de ésta para terminar las salsas.

Leer también: ¿El kimchi y el kimjang son lo mismo?

¿Cómo se hace el espagueti carbonara?

Te dejamos una receta de pasta italiana que seguro vas a querer compartir con tus seres queridos. Toma nota, porque así se hace el espagueti carbonara.

Ingredientes

500 g de spaghetti

150 g de pancetta o tocino de cerdo picada en cubos

150 g de queso parmesano

4 yemas de huevo

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. En una sartén, dorar la pancetta en cubos con un poco de mantequilla. Escurrir en una servilleta o papel absorbente y reservar.

2. En un recipiente, mezclar las yemas de huevo con el queso parmesano. Reservar.

3. Cocer la pasta en 5 litros de agua hirviendo con sal. Reservar un poco de agua de cocción de la pasta.

4. En una sartén, servir la pasta, agregar la pancetta y la mezcla de huevo con queso moviendo vigorosamente. Hidratar con un poco del agua de la cocción hasta que se forme una textura de salsa.

5. Servir caliente y sazonar con sal y pimienta al gusto. Estará listo para disfrutar.

Foto: Unsplash.

Leer también: 5 cosas que no debes hacer en tu cocina

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters