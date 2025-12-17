La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas B, 2, 3, 7, 1, A y 12, situación que provocó múltiples quejas en redes sociales.

En la Línea B, los pasajeros denunciaron la falta de trenes y la saturación en andenes, con esperas superiores a 10 minutos. Comentarios como “Sin trenes y más de 10 min esperando” y “Andenes atascados y el metro ni sus luces” reflejaron el malestar de los usuarios.

Personas que viajaban en la Línea 2 señalaron retrasos constantes entre estaciones, con trenes detenidos durante varios minutos en puntos como Allende e Hidalgo, lo que generó inconformidad entre quienes se dirigían hacia Cuatro Caminos.

La Línea 3 también presentó afectaciones; usuarios que se dirigían a Indios Verdes y Universidad reportaron esperas de hasta 10 minutos y trenes que hacían base en los túneles, incrementando el tiempo de traslado.

En la Línea 7, los pasajeros manifestaron su inconformidad por la lentitud recurrente del servicio, con trenes detenidos por más de cinco minutos en estaciones como Tacuba, rumbo a El Rosario.

Los problemas se extendieron a la Línea 1, donde se registraron tiempos de espera mayores a cinco minutos y dificultades para abordar los trenes, especialmente en dirección a Pantitlán, debido a unidades completamente llenas.

Asimismo, en la Línea A, los usuarios denunciaron circulación lenta y trenes que hacían base en cada estación, retrasando la llegada a Pantitlán. Finalmente, pasajeros de la Línea 12 reportaron que los trenes se detenían entre estaciones sin previo aviso, pese a que el servicio había iniciado con normalidad.

Hasta el momento, el STC Metro no ha informado las causas de las afectaciones ni el tiempo estimado para la normalización del servicio.

