El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó la mañana de este día que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso, por lo que exhortó a los usuarios a tomar previsiones y considerar rutas alternas para dirigirse a la zona centro de la capital.

A través de sus redes sociales oficiales, el Metro CDMX detalló que, mientras se mantenga el cierre de la estación ubicada en el corazón del Centro Histórico, los usuarios pueden utilizar como opciones cercanas Pino Suárez y Allende de la Línea 2, así como San Juan de Letrán de la Línea 8 y Bellas Artes de las Líneas 2 y 8.

El organismo no precisó los motivos del cierre ni el tiempo estimado para la reapertura de la estación Zócalo/Tenochtitlan, por lo que recomendó mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer cualquier actualización sobre el servicio.

El Metro reiteró su llamado a planear los traslados con anticipación, especialmente para quienes se dirigen al primer cuadro de la Ciudad de México.

