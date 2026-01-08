Más Información

La mañana de este jueves, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en diversas las línea 7, 8, A, 3 y B, lo que generó múltiples quejas en redes sociales.

En la línea 7, los usuarios que viajaban con dirección a El Rosario denunciaron la falta de avance de los trenes y retrasos prolongados: “Y ahora cuál es el pretexto para la L7? ¿Dirección Rosario ni un metro, hoy si trabajan o a qué hora lo harán?” y “Apoco si hay servicio en línea 7, parece que no, hay mucho retraso”, expresaron.

Ante las quejas, el STC respondió: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren”.

Pasajeros de la línea 8 reportaron trenes detenidos y dificultad para abordar debido a la saturación: “Detenida #linea8 qué está pasando??” y “Que pasa con tu servicio en la línea 8 dirección Garibaldi. Los trenes están tardando mucho y no se puede abordar los trenes”, señalaron usuarios en redes sociales.

Los usuarios de la línea A denunciaron afectaciones en el tramo hacia La Paz, donde señalaron largos periodos sin servicio: “Que pasa en línea A lleva mucho tiempo cerrado en la paz” y “Muevan la línea A”, reclamaron.

En la línea 3, las quejas reportaron lentitud y alta saturación en los trenes: “Línea 3, dirección universidad está lenta y llena, ya se qué dirán que afluencia alta pero pues como se les ha dicho que la afluencia se hace porque se alenta” y “Trenes a indios verdes.....URGEN!!!!”, escribieron.

En la línea B, los usuarios acusaron constantes detenciones sin explicación aparente: “Como de costumbre haciendo base en la línea B No hay ningún motivo, solo les encanta tener un servicio”, expresaron.

