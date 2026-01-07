La mañana de este miércoles, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reportaron retrasos, trenes detenidos y saturación en las líneas 8, 3,1, 7, 5, A, B y 2 situación que provocó múltiples quejas en redes sociales.

Usuarios de la línea 8 reportaron retrasos de hasta 10 minutos en la estación Constitución, donde expresaron: “10 min esperando tren en Constitución” y cuestionaron “nos pueden decir qué pasa en la Línea 8, por favor”.

El Sistema de Transporte Colectivo respondió: “Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 8, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales”.

En la línea 3, pasajeros denunciaron permanecer detenidos por más de 10 minutos: “en la línea 3 llevamos 10 minutos detenidos en Coyoacán. Dirección Indios Verdes” y “hola, oigan diario falla línea tres en Eugenia, para llegar a Etiopía y en Juárez. No puedo llegar a tiempo por sus fallas. ¿Cuándo inicia el mantenimiento? Por favor ayúdenos”.

El STC respondió: “Buen día. En este momento la Línea 3 presenta alta afluencia, se envían unidades vacías a las estaciones de mayor demanda”.

Lee también Preocupan retrasos y trenes en la L3 del Metro

Usuarios de la Línea 1 aseguraron que el servicio es más lento de lo anunciado al señalar: “cuáles 5 minutos en la línea rosa si se está quedando parada en cada estación más de 10 min”, además de denunciar que la “remodelada línea 1” se encuentra “saturada en las estaciones por el pésimo y lento servicio, sin vigilancia”.

Pasajeros de la línea 7 indicaron que los trenes hacen base en las estaciones: “línea 7 dirección Barranca haciendo base en estaciones para luego decir que se saturó por alta afluencia”, además de reportar “llevamos 7 minutos y contando sin que pase un tren en estación Tacubaya, dirección El Rosario”.

En la línea 5 expresaron su inconformidad por la lentitud del servicio al preguntar “¿ahora qué pasa en la L5?”, sin que hasta el momento se informara la causa de los retrasos.

En la línea A, pasajeros denunciaron retrasos prolongados al señalar que “la línea A lleva 20 mins en una estación” y “¿por qué tan lenta línea A? agilicen”.

En la línea B usuarios reportaron fallas constantes y detenciones prolongadas: “agilicen la línea B, en CD Azteca hay un tren que lleva más de 30 mins parado”, además de criticar que: “la línea B siempre falla con el frío, con lluvia y sol, siempre lentaaaa”.

Pasajeros de la línea 2 denunciaron fallas de servicio al indicar: “línea 2 estación Zócalo no llega ningún tren dirección Cuatro Caminos”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL