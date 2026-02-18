La tarde de este miércoles, el representante de la Banda Guasaveña denunció haber sufrido el robo de una computadora portátil, mientras se encontraba en el restaurante de un hotel en la alcaldía Miguel Hidalgo, sin embargo, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) capturaron a los dos presuntos responsables.

De acuerdo con la SSC, el represente del grupo musical solicitó apoyo a policías en el cruce de la avenida Insurgentes y José Martí, en la colonia Escandón, refirió estar hospedado en un hotel en dicha zona y que momentos antes, cuando comía junto con dos personas, entre ellas, Tano Elizalde (hermano de Valentín Elizalde), notó que una mochila con su laptop ya no estaba.

El denunciante también mencionó que vio a un adulto mayor que salió del lugar a prisa y posteriormente subió a un auto que ya lo esperaba.

Elementos de seguridad encontraron la mochila con la laptop en el vehículo en el que viajaban los presuntos responsables. Foto: Cortesía.

Por lo anterior, los oficiales se dieron a la búsqueda del vehículo, el cual fue localizado cuando circulaba sobre la calle Agrarismo, al cruce con el Viaducto Miguel Alemán, donde fue alcanzado por policías, los cuales le marcaron el alto al conductor, quien intentó escapar, pero fue interceptado.

Tras una revisión, al hombre que viajaba como pasajero se le aseguró una mochila con la computadora.

Por lo anterior, ambos sujetos, de 40 y 72 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación.

Objetos incautados por la policía tras robo en la Escandón. Foto: Cortesía.

La SSC dijo que tras un cruce de información se supo que el detenido de 40 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo agravado y cohecho.

