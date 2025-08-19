Más Información

Dos hombres de fueron detenidos en seguimiento a una denuncia hecha por un ciudadano vía , el pasado 10 de agosto, por el robo de una computadora y otros objetos de valor, que fueron tomados de un coche en Polanco, el pasado 4 de agosto.

Ambos detenidos cuentan con un ingreso al , por el delito de robo, confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A los detenidos se les econtraron 393 bolsas con marihuana. Foto: Especial.
Fue tras implementar trabajos de investigación y la revisión de grabaciones de cámaras de vigilancia del lugar donde se realizó el mencionado robo, que se ubicó un coche en el que los sospechosos habrían escapado.

Posteriormente, el vehículo fue ubicado varias veces al pasar por la colonia Jardines del Pedregal, hasta que este martes fue ubicado circulando sobre la avenida San Jerónimo, donde policías le dieron alcance.

Los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron revisiones al coche y a los dos hombres a bordo, a quienes les encontraron 393 bolsas con marihuana, por lo que fueron detenidos.

Por una investigación se ubicó el coche en el que los sospechosos habrían escapado. Foto: Especial.
Los dos hombres, de 53 y 69 años de edad, de origen peruano, fueron presentados ante un agente del Ministerio Público.

