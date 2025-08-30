Tras la realización de tres cateos en inmuebles de la alcaldía Azcapotzalco, se detuvo a ocho personas y se aseguraron 906 dosis de droga, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La detenciones se realizaron en cateos desplegados en las colonias Ampliación San Pedro Xalpa y Nueva España.

En los operativos participaron elementos de la SSC y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes estuvieron apoyados por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina informó que las ordenes de cateo se obtuvieron gracias a trabajos de investigación en varios lugares donde presuntamente se comercializaba droga en las colonias mencionadas.

Asegurarón dosis de marihuana, cocaina y metanfetamina. Foto: Especial.

Con los elementos de prueba obtenidos en las pesquizas, un agente del Ministerio Público solicitó las ordenes a un juez, quién tras evaluar lo presentado otorgó los tres mandamientos.

El primer cateo se hizo en un inmueble en la calle Abraham Sánchez, en la colonia San Pedro Xalpa, donde se detuvo a dos hombres y una mujer, además de que se aseguraron 215 dosis de marihuana y 89 de cocaína.

El segundo cateo fue realizado en un predio en la avenida Miguel Hidalgo, en la colonia San Pedro Xalpa; mientras que el tercero fue en calzada de los Ángeles, colonia Nueva España.

En los operativos participaron elementos de la SSC y Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes estuvieron apoyados por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional. Foto: Especial.

Allí se detuvo a tres hombres y dos mujeres, y se realizó el decomiso de 200 dosis de metanfetamina, 199 dosis de cocaína, 203 dosis de marihuana y dos teléfonos celulares.

Uno de los detenidos, de 51 años de edad, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Los detenidos ya fueron presentados ante un agente del Ministerio Público y los inmuebles asegurados.

