Una escuela primaria ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero sufrió daños en uno de sus muros debido a la caída de un árbol que se venció por las fuertes lluvias registradas la noche del martes 2 de septiembre.

Tras la caída del árbol y del muro que daba hacia el patio de la Escuela Primaria Lorenzo Pedrero no se registraron personas o estudiantes lesionados, ya que el plantel se encontraba vacío.

En total fueron tres los árboles que cayeron derivado de la tormenta, uno de ellos, el de mayor tamaño cayó en uno de los muros de la escuela primaria, ubicada al interior de un conjunto habitacional en la colonia Lindavista Vallejo.

Además del muro, el árbol derribó parte de la malla ciclónica de protección del plantel.

Si bien los árboles cayeron la noche del martes, fue hasta la mañana del miércoles que cuadrillas de servicios urbanos de la alcaldía acudieron para seccionar los árboles caídos. También se trabajó para retirar los ladrillos del muro derribado.

Por lo ocurrido las clases en la primaria pública estuvieron suspendidas el miércoles. Por la fuerte lluvia del martes, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta púrpura en la alcaldía Gustavo A. Madero.