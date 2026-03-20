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La Policía de la Ciudad de México detuvo en calles de la alcaldía Álvaro Obregón a Miguel Ángel "N", alias "El Boludo", presunto integrante del grupo delictivo Los Oaxacos.
Fue capturado en posesión de varias dosis de droga y de una camioneta relacionada con el abandono de un cuerpo en una barranca, hallado el pasado 2 de marzo.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) el sujeto fue ubicado por policías que patrullaban en calles de la colonia Lomas de la Era, cuando estaba abordo de una camioneta roja y manejaba lo que parecía ser una bolsa con droga.
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Los oficiales realizaron una revisión a "El Boludo" mediante la cual le encontraron 30 dosis de marihuana y 20 de cocaína.
El detenido fue presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación.
La SSC mencionó que la camioneta en que viajaba "El Boludo" está relacionada con el abandono del cuerpo de un joven de 18 años en la zona denominada La Angostura, de la colonia Las Torres.
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Además, Miguel Ángel sería colaborador directo de Olga Hernández Ortiz, alias "La Güera", presunta lideresa de "Los Oaxacos", y estaría dedicado a la distribución de droga en distintas colonias de la alcaldía Álvaro Obregón.
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