Tras las fuertes lluvias que se registraron la tarde y noche de este domingo 10 de agosto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que con 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, la de ayer fue la lluvia más intensa registrada a la fecha en esta zona, superando a la que tuvo lugar en 1952 cuando se registraron 67 milímetros.

En conferencia de prensa, la mandataria afirmó que además del centro, la alcaldía Venustiano Carranza fue una de las más afectadas, con 57 milímetros de precipitación pluvial, pues se registraron afectaciones en los principales medios de transporte, desde el la línea 2 del Metro hasta la suspensión del servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Ayer tuvimos una lluvia más intensa. Cada día rompemos récord. Siempre pensamos que esta es la lluvia más intensa y al otro día sale otra peor. Así que tuvimos ayer 84.5 milímetros en el pluviómetro del Zócalo, que afectó principalmente el centro de la Ciudad de México. Y recordar nada más como un dato, desde 1952 la lluvia más grande fue de 67 milímetros en esta zona del Zócalo. Otra zona de precipitación pluvial fue la zona de Venustiano Carranza, en el aeropuerto hubo 57 milímetros de precipitación”, dijo.

En su oportunidad, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que las lluvias de anoche dejaron 141 encharcamientos, 43 de ellos en la alcaldía Cuauhtémoc, así como 21 árboles caídos.

