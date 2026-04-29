El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México ha recibido en promedio 235 reportes diarios por ruido durante este año, lo cual representa una disminución de 11.9 % comparado con los 267 casos registrados en 2025.

En el marco del Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido, conmemorado el 29 de abril, el C5 informó que 51.6% de los reportes son realizados en un horario entre las 23:00 y la 01:00 horas y en su mayoría se hacen al número de emergencias 911.

Mencionó que las denuncias se hacen principalmente durante los fines de semana, donde los domingos registran 28% y el sábado, 23.2%.

De igual forma, se aseguró que las alcaldías que concentran los reportes son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Benito Juárez y Coyoacán.

Mientras que en tasa por cada 100 mil habitantes, las alcaldías con mayor número de reportes son Cuauhtémoc con 694, Benito Juárez con 426 y Miguel Hidalgo con 374.

El coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó que la reducción de denuncias por escándalo obedece a la concientización de la ciudadanía y que la concentración de reportes en los fines de semana se debe al ocio nocturno.

“La reducción en reportes revela una ciudadanía más consciente del derecho al descanso; además, saber que más de la mitad de las quejas se concentran en tres horas y el fin de semana confirma la vinculación de las molestias por ruido con las dinámicas de ocio nocturno”.

El C5 recordó que la NOM-081-SEMARNAT-1994 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para zonas residenciales establece 50 decibeles como límite máximo de ruido entre las 20:00 y las 06:00 horas.

La infracción por ruido excesivo, según la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad, es de hasta 40 veces la UMA, equivalentes a 4 mil 692 pesos.

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