Atizapán de Zaragoza, Méx.— La recuperación de la presa Madín es un caso de éxito que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) planea replicar en los proyectos de saneamiento de la presa Lago de Guadalupe y en la Laguna de Zumpango, con el propósito también de potabilizar el agua y que esta sirva para suministrar a los municipios del Estado de México.

“La idea es justo replicar lo que hicimos en presa Madín. Es un caso de éxito. Hace cuatro años se encontraba en las peores condiciones con reclamos de olores y de contaminación. En presa de Guadalupe ya hay un proyecto y la idea es utilizar el agua para que se potabilice y se pueda usar”, explicó Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

La presa Lago de Guadalupe se ubica en Cuautitlán Izcalli y es cinco veces más grande que la presa Madín, agregó, y la aportación que pueda dar en cuanto a la cantidad de litros por segundo, podrá definirse conforme avance el proyecto, el cual está en su etapa inicial.

En cuanto a la Laguna de Zumpango, ubicada en el municipio del mismo nombre, la funcionaria federal sostuvo que ya se cuenta con equipo de dos bandas transportadoras para sacar el lirio acuático y existe coordinación con el gobierno local para trabajar en conjunto, lo que ocurrirá próximamente.