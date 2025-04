Autoridades capitalinas reiteraron que buscarán convencer a todos los vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón para que acepten la construcción de una Utopía en el Parque Japón.

En rueda de prensa, el secretario de Gobierno, César Cravioto detalló que han tenido reuniones interinstitucionales con la Secretaría de Obras, la de Participación Ciudadana y la propia alcaldía para revisar todo el plan para la Utopía de Álvaro Obregón.

También dijo que han sostenido reuniones con vecinos, vecinas y Copacos sobre el tema, y adelantó van a recibir en lo que resta de esta semana y la próxima a distintos vecinos y vecinas que tienen dudas sobre el proyecto.

“Y vamos a buscar convencerlos. Vamos a buscar presentarles en qué consiste; vamos a retomar propuestas que han hecho y que queremos que nos digan cómo quieren que sea la obra de la propia Utopía y de los alrededores de la Utopía. También vamos a citar a las dos diputadas de la zona que han tenido también algún planteamiento sobre el tema. Con todo gusto vamos hablar con ellas, pues para escuchar los planteamientos que tienen y los Copacos que lo han hecho. Queremos convencer a todos, y que todos vean la importancia de una obra como ésta en esta zona de la Ciudad de México.”, apuntó.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, comentó que esta obra es muy importante para la zona, y dijo que mayoritariamente los vecinos están a favor de su construcción, “pero aun así queremos hablar con los que tienen algún tipo de duda. Y vuelvo a insistir: integrar sus propuestas y convencerlos de que es una obra en beneficio de los ciudadanos”.

Asimismo, pidió al Secretario de Gobierno que, junto con los demás secretarios, hagan una reunión para informar públicamente sobre este proyecto.

“Y dejar muy bien en claro que no es que la población mayoritaria esté en contra, no. Hay un grupo de vecinos, que son los que han manifestado inconformidad y son con los que se está platicando, ¿sí? Pero la gran mayoría de todas las colonias que están alrededor, están de acuerdo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, porque generalmente lo que sale en la opinión pública es que hay oposición total a esa Utopía, y no es así”, apuntó.

aov/cr