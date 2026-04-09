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La jefa de Gobierno, , encabezó la inauguración del “Buró Ejecutivo 2026”, desde donde pidió a las ciudades del mundo hacer “un pacto” por un ; con justicia a las mujeres; con un mensaje de paz y de defensa del derecho internacional.

Ante 140 representantes de 32 países y 36 ciudades del mundo, la Mandataria capitalina aseveró que este es uno de los espacios “más importantes del movimiento municipalista internacional” y de la cooperación subnacional.

“Los gobiernos locales son los que tienen la mayor capacidad de transformación social”, aseveró.

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Afirmó que los gobiernos locales tienen la capacidad, la visión y la fuerza para “reconstruir al mundo con una filosofía humanista”.

En el Teatro de la ciudad Esperanza Iris”, Brugada Molina advirtió que el mundo “atraviesa un tiempo turbulento” donde la incertidumbre e inestabilidad estremecen el rumbo de las sociedades y de las ciudades.

Afirmó que distintos autores han definido la época actual como un momento de “policrisis” con distintas crisis globales interconectadas que interpelan a las ciudades y exigen levantar “un gran movimiento municipalista internacional” de cuidados, que combata la desigualdad, la crisis ambiental, de vivienda y de democracia.

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“Para nosotros, el municipalismo internacional es una convicción política profunda, una poderosa herramienta de cooperación diplomática y de transformación social”, dijo.

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mahc/LL

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