La jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó el inicio de la recuperación de los primeros dos kilómetros de extensión de la Barranca Río Mixcoac que ha sido unas de los principales puntos afectados por las lluvias de la temporada.

La mandataria capitalina dijo que la próxima semana se concluirá con la totalidad de los casi ocho kilómetros que abarca esta barranca.

En las labores participarán las secretarías de Gestión Integral del Agua (Segiagua), de Medio Ambiente (Sedema), de Obras y Servicios (SOBSE) y la alcaldía Álvaro Obregón. Una tarea más será cerrar los drenajes domiciliarios que descargan a la barranca.

Clara Brugada enfatizó que este año se han presentado las lluvias más intensas de los últimos 40 o 50 años y justo la barranca de Río Mixcoac es la zona de toda la Ciudad de México donde más ha llovido. A su vez, las lluvias han sido más extremas a causa del cambio climático.

Puntualizó que este sábado como parte de las labores de recuperación de la Barranca Río Mixcoac, se recolectaron más de 2 mil 500 toneladas de basura.

Este sábado se realizaron labores de recuperación de la Barranca Río Mixcoac, donde se recolectaron más de 2 mil 500 toneladas de basura. Esta zona es donde mayor impacto se ha tenido por las lluvias de este año. (Foto: especial)

Además, señaló que la próxima semana dará a conocer el Programa Integral de Rescate de Barrancas de la Ciudad de México, para su recuperación hídrica, y con el fin de garantizar que lo que aportan al medio ambiente, no solo se mantenga, sino se fortalezca en lo verde.

"Vamos a garantizar que esta ciudad tenga la limpieza permanente de las barrancas. El próximo sábado daremos a conocer un plan, al que vamos a convocar a los alcaldes y alcaldesas, para que podamos distribuirnos todas las barrancas y toda la tarea, y no va a bastar limpiar una barranca, sino que, durante la temporada de lluvias, los trabajadores de la institución, que puede ser Secretaría de Obras, de Medio Ambiente, de Agua, la alcaldía, deben de estar cuidando que no haya basura, que no haya taponamientos en las barrancas.

Brugada puso este sábado en marcha el programa Mi Ciudad se Pone Guapa y mi Colonia También, que tiene la finalidad de mejorar los espacios y servicios públicos, así como rescatar las barrancas de la capital.

Este sábado, Brugada también puso en marcha el programa "Mi Ciudad se Pone Guapa y mi Colonia También", que tiene la finalidad de mejorar los espacios y servicios públicos. (Foto: especial)

Luego de encabezar un recorrido en la colonia La Araña, de la alcaldía Álvaro Obregón, donde participó en la limpieza de la barranca Río Mixcoac, la mandataria capitalina dijo que se van a desplegar cientos de personas servidoras públicas del gobierno capitalino en conjunto con las alcaldías para intervenir las colonias.

Clara Brugada señaló que una de las acciones principales va a ser la limpieza de las barrancas de la ciudad, con el retiro de basura, mientras que la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo va a implementar un programa de empleo temporal, con la finalidad de que vecinas y vecinos se conviertan en vigilantes y eviten que se viertan más residuos a estos ecosistemas.

"No queremos que la basura vuelva a llegar a las barrancas, aquí tienen una y es tarea de todos no tirar basura y cuidar para que estas barrancas se mantengan limpias durante la temporada de lluvias".

