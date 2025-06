Tras el desalojo del Foro Cultural Alicia, ocurrido el pasado 30 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que cada autoridad involucrada tiene que asumir su responsabilidad y destacó que el Gobierno de la CDMX se tiene que coordinar con la alcaldía Cuauhtémoc para distintos temas.

“Aquí cada quien debe asumir su responsabilidad. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad y hubo consecuencias. Entonces, nada más es que cada quien asuma y no utilicemos cualquier tema para generar una discusión que no nos lleva a nada. La alcaldía Cuauhtémoc y el Gobierno de la Ciudad tienen que coordinarse para múltiples temas”, dijo.

En conferencia de prensa, la mandataria asumió la responsabilidad por parte del Gobierno de la CDMX en este caso.

Por otro lado, reconoció que existen diferencias entre los distintos niveles de gobierno; sin embargo, dijo, lo importante es que haya resultados para la ciudadanía y se trabaje de forma coordinada.

“Por mi parte, como Gobierno de la Ciudad, es simplemente asumir las responsabilidades. No darnos la vuelta, no, hay que asumir. Entonces, a nadie se le echa la culpa; simplemente tenemos que llevar la mejor relación, por la ciudadanía. Aunque no coincidamos, en esta ciudad hay un gobierno central y hay gobiernos locales. Seamos o no del mismo proyecto político, eso es lo de menos. Lo más importante es que haya resultados a la ciudadanía”, precisó.

