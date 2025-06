El secretario de Gobierno, César Cravioto y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se enfrentaron entre acusaciones para deslindar responsabilidades por los hechos ocurridos en el Foro Cultural Alicia.

El secretario de gobierno, César Cravioto, aceptó que hubo participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, sin embargo, pidió a la alcaldía Cuauhtémoc “no lavarse las manos”.

Foto: Vía X Fermin Muguruza.

“Estamos haciendo las investigaciones, pero no solo estamos haciendo las investigaciones sino que se ha castigado a quienes por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana intervino en este lamentable tema. La izquierda siempre ha promovido la libertad, las libertades y la derecha siempre ha promovido que no haya libertades y se ha dado un debate, por supuesto que hay una responsabilidad que se acepta por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del gobierno de la ciudad pero tenemos información ya confirmada y lo dice el mismo promotor cultural que hubo por lo menos dos visitas de la alcaldía, decir que la Alcaldía no tuvo nada que ver pues me parece que es como lavarse las mano”, aseguró.

Respecto a los hechos ocurridos ayer en el Multiforo Alicia (@multiforoalicio), les comparto lo siguiente: pic.twitter.com/x7C2bs7OJp — César Cravioto (@craviotocesar) May 31, 2025

Leer también: Ejército y Policía desalojan el Foro Alicia durante concierto de Fermín Muguruza; Alcaldía Cuauhtémoc se deslinda de operativo

En tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, aseguró que es un ataque político y cuestionó que “¿Desde cuándo una alcaldía ordena sobre la policía de la Ciudad de México? Qué indignante es comprobar que en lugar de aceptar sus errores, de pedir perdón al mundo de la cultura, porque los usan para buscar votos, pero los están asfixiando cada día que pasa con sus acciones, prefieren mentir y tratar de ensuciar a quien no tiene responsabilidad en este asunto”.

Foro Alicia un día después del desalojo del concierto de Fermín Muguruza. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Incluso apuntó que el jefe regional centro, quien responde exclusivamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Jefatura de Gobierno, “me confirmó que hicieron este operativo junto con la Sedena y que llegaron a este lugar sin saber si era una fiesta o un concierto”.

Lo que preguntamos es sencillo: ¿quién ordenó ese operativo militarizado, señor @craviotocesar?



Prefieren atacarme con mentiras antes que responderle y darle la cara a la ciudadanía.



¿Por qué? ¿A qué le tienen miedo? ¿A mí o a sus propias contradicciones? pic.twitter.com/k0ddNmqzvM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 1, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr