La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, se deslindó del operativo en el Multiforo Cultural Alicia ya que dijo, “esa orden no vino de nosotros” y señaló que fue el gobierno capitalino el responsable.

La edil apuntó que siempre ha defendido la cultura, la libertad de expresión y todas las formas de pensamiento.

“No voy a permitir que ahora pretendan embarrarme en una decisión autoritaria que no salió de esta alcaldía. Rechazo categóricamente que se haya utilizado la fuerza, mucho menos el Ejército, para intentar censurar un evento cultural. Es indignante. Esa orden no vino de nosotros”.

Expuso que el foro es administrado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. “Fue el gobierno central quien ordenó ese operativo. No fuimos parte en la alcaldía Cuauhtémoc. No fuimos consultados y, de hecho, nuestro personal de protección civil estaba en ese momento atendiendo un rescate de emergencia en la Torre Latinoamericana. Yo no censuro. Yo promuevo”.

Jamás la alcaldía podría encabezar o interferir en un operativo con policía capitalina y Fuerzas Armadas.



¿Nuestra duda y de la ciudadanía es quién ordenó ese operativo? pic.twitter.com/o90Ccd3rst — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 31, 2025

La demarcación expuso que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de esta demarcación no participó en el dispositivo, ni solicitó la intervención del Ejército o la Guardia Nacional. “Se informa que la Dirección General de Gobierno no ordenó ni practicó visita alguna de inspección en el recinto y no ordenó ni participó en el desalojo”.

“La alcaldía Cuauhtémoc no tiene facultades ni mando sobre el Ejército. No fui informada, no se mandó ningún inspector ni participé en ese operativo”, aclaró la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, en respuesta a los señalamientos que circularon en redes sociales tras el desalojo del foro ubicado en la colonia Santa María la Ribera.

Mientras que Ignacio Pineda del Multiforo Cultural Alicia consideró que el operativo fue un acto de provocación, por lo que exigió esclarecer los hechos.

Foro Alicia un día después del desalojo del concierto de Fermín Muguruza. Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

“Lo que creemos como Alicia es que fue un acto de provocación. Querían detenidos, querían violencia, querían que llevaran clientes, querían la nota roja”, señaló.

“Queremos que se esclarezca, solicitamos que se esclarezca. La cultura no es un lujo, la cultura es un derecho, respeto a los derechos culturales de esta ciudad”.

Ayer fue cancelado el concierto de Fermín Muguruza, además de un despliegue policial incluido la Guardia Nacional.

